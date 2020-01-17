Мнение: В Мосуле арестовали муфтия ИГИЛ

В Мосуле силы безопасности Ирака задержали муфтия ИГИЛ Шифа аль-Нима, который в период господства Халифата в Мосуле, проповедовал вступление в ИГИЛ, насаждал шариатские порядки и выносил смертные приговоры нарушителям законов ИГИЛ (в числе которых были женщины и дети), а также проповедникам, которые осуждали ИГИЛ. Кроме того он был причастен к вынесению решений направленных на разрушение памятников древности, в частности по его распоряжению была частично разрушена мечеть пророка Юнуса. Сдали упыря местные жители, которые помогли иракским спецслужбам выйти на след аль-Нима, который скрывался в городе еще со времен битвы за Мосул.

Несмотря на то, что аль-Нима жил несколько лет в подполье, он явно не бедствовал. Чтобы вывезти задержанного, сотрудникам аппарата противодействия терроризму пришлось подгонять пикап, так как в обычную легковую машину он не влазил. Очевидно, что прятался он не сам, а с помощью подельников по ИГИЛ, которые до сих пор в некотором количестве находятся на нелегальном положении в Мосуле.

Источник: Colonel Cassad

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