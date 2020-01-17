Guardian — времени всё меньше — почти миллион европейцев до сих пор не получили статус «постоянно проживающих» в Великобритании

Отдельные граждане стран ЕС, проживающие в Великобритании, могут в ближайшем будущем столкнуться с угрозой «выселения, ареста и депортации», бьёт тревогу The Guardian. Как пишет газета, около 900 тыс. европейцев пока так и не подали заявления на получение «статуса постоянно проживающего», который является обязательным для того, чтобы остаться в Соединённом Королевстве после брексита. Впрочем, даже те из них, кто уже направил в МВД нужные документы, получили «предварительный статус постоянно проживающего», который даёт им меньше преимуществ, пишет издание.



Reuters

Около 900 тыс. граждан стран Евросоюза, находящихся на территории Великобритании, так и не получили статус «постоянно проживающих» на территории Соединённого Королевства, который понадобится европейцам для того, чтобы остаться в стране после брексита на долгий срок, пишет The Guardian.

По данным газеты, согласно статистике британского Министерства внутренних дел, заявления на получение этого статуса, который был создан в рамках переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза специально для граждан стран — членов ЕС, подали 2,7 миллионов человек. При этом, хотя официальных данных о количестве проживающих в стране европейцев нет, оно, по разным оценкам, составляет от 3 до 3,6 миллионов человек. Это позволяет заключить, что, с одной стороны, предложенная британцами схема оформления европейцев пользуется среди них популярностью, а с другой — что МВД предстоит сделать ещё очень многое.

Ранее замминистра внутренних дел Великобритании по вопросам безопасности Брэндон Льюис положительно оценил реакцию европейцев на схему, отметив, что министерство уже обработало заявления 2,5 миллионов европейских граждан, чтобы они могли остаться в Соединённом Королевстве после брексита. «Мы предприняли для поддержки граждан ЕС больше, чем остальные страны-члены, и пора бы, чтобы они сделали такое же щедрое предложение миллиону британских граждан, проживающих у них», — цитирует Льюиса The Guardian. Как напоминает обозреватель газеты, в октябре прошлого года в интервью одной из немецких газет Льюис предупреждал, что европейцев, которые не подадут заявление на получение статуса, могут депортировать.

По данным The Guardian, из 2 756 100 заявлений на получение статуса «постоянно проживающего» в Великобритании МВД не успело обработать чуть более 300 тыс. При этом до сих пор статус получило 58% заявителей, тогда как 41% из них был предоставлен «более шаткий предварительный статус постоянно проживающего», положенный европейцам, прожившим в Соединённом Королевстве менее пяти лет, и дающий им право оставаться в Великобритании ещё до пяти лет, а также — по достижению пятилетнего периода проживания вновь обратиться в МВД за полноценным статусом. Ещё шести заявителям было отказано в статусе в связи с несоответствием предъявляемым к ним требованиям, говорится в статье.

Как заявили представители британской Партии либеральных демократов (ПЛД), приведённая МВД статистика вызывает определённые опасения, поскольку она свидетельствует о том, что «более слабый предварительный статус постоянно проживающих был предоставлен более 1 миллиону граждан ЕС». Кроме того, некоторые британские юристы выражают тревогу по поводу того, что МВД, по всей видимости, по умолчанию наделяет «предварительным» статусом некоторых граждан, которые «на первый взгляд не соответствуют требованиям, предъявляемым для желающих получить полноценный статус постоянно проживающих».

«(Премьер-министр Великобритании) Борис Джонсон обещал, что права европейцев будут автоматически гарантироваться законодательством, но опубликованные сегодня цифры свидетельствуют о том, что предложенный правительством статус постоянно проживающего предоставляется как угодно, но только не автоматом, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь ПЛД Кристин Жардин. — Если правительство не изменит курс, десятки граждан ЕС меньше чем через полтора года окажутся лишены своих законных прав — им будет угрожать выселение, арест и депортация».

В случае если Великобритания покинет ЕС без заключения соглашения — что, как подчёркивает обозреватель The Guardian, ещё может произойти, — у европейцев останется год на то, чтобы подать заявление на статус «постоянно проживающего»; если же Борису Джонсону удастся договориться с Брюсселем по вопросам торговли, крайним сроком для получения статуса станет июнь следующего года.

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