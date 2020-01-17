Президент Зеленский не принял отставку премьера Гончарука

17.01.2020, 21:45, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что решил «дать шанс» правительству премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом он сказал во время встречи с Гончаруком. 

 

Ранее Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить всех причастных к прослушке и публикации записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка Украины.

15 января в украинском интернете появилась аудиозапись, подлинность которой пока не подтверждена. На ней несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президента, а также причины и последствия повышения курса гривны. Кроме того, в записи человек с голосом, похожим на голос премьера, говорит о своей «некомпетентности» в экономических вопросах. По некоторым данным, запись могла быть сделана 16 декабря, а в совещании якобы участвовали, кроме Гончарука, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя офиса президента Юлия Кузнецов и другие.

Гончарук по итогам этого скандала 17 января написал заявление об отставке, но Зеленский пока его не подписал. 

 



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