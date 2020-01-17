Во Львовской области остановилась канатная дорога с туристами, их снимают – ГСЧС

17.01.2020, 21:42, Новости дня

17 января на горе Погар в Сколевском районе Львовской области остановился подъемник для туристов. Об этом проинформировали в Главном управлении Государственой службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

«На горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога). Предварительная причина остановки – неисправность редуктора. Проводятся мероприятия по снятию туристов с подъемника. По состоянию на 19.30 спасательные работы завершены. Всего с подъемника снято 32 человека из них 5 детей», – сказано в сообщении.

На видео, размещенном спасателями, зафиксировано, что людей опускают вниз с помощью веревок.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 17 января на горе Погар в Сколевском районе Львовской области остановился подъемник для туристов. Об этом проинформировали в Главном управлении Государственой службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области. «На горе Погар остановился кресельный подъемник (канатная дорога). Предварительная причина остановки – неисправность редуктора. Проводятся мероприятия по снятию туристов с подъемника. По состоянию на 19.30 спасательные работы завершены. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика