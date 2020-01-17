Суды в РФ вынесли менее 1% оправдательных приговоров в 2019 году

Российские суды в 2019 году вынесли менее 1% оправдательных приговоров, что свидетельствует о высоком качестве предварительного следствия, сообщил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.
В пятницу в честь 9-летия образования ведомства состоялось торжественное собрание, на котором председатель СКР Александр Бастрыкин озвучил некоторые показатели, информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК.
Так глава ведомства «обозначил высокое качество предварительного следствия, о чем свидетельствует в том числе низкий процент оправдательных приговоров по уголовным делам Следственного комитета – за 11 месяцев прошлого года было оправдано 545 подсудимых, что составляет менее 1 процента».
«Эти цифры показывают работу следователей, труд, увенчанный хорошим результатом», – приводит пресс-служба слова Бастрыкина.
Он также отметил, что количество уголовных дел, возвращенных прокурорами для производства дополнительного следствия, составило 3% (2 тыс. 940) от числа дел, направленных в суды.
В ведомстве добавили, что в 2019 году следователи направили в суды более 88 тыс. уголовных дел, из них более 6,5 тыс. – о преступлениях коррупционной направленности. Расследовано 299 преступлений террористического характера и 151 преступление экстремистской направленности, также раскрыто более 14,5 тысяч преступлений, совершенных в отношении детей.
Расследовано более 4,5 тыс. ранее нераскрытых преступлений, в том числе 411 убийств, 209 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, 252 изнасилования и насильственных действий сексуального характера, уточнили в СК.
«Следственный комитет приложил максимум усилий для защиты граждан от преступных посягательств, возмещения ущерба потерпевшим и, безусловно, сыграл значительную роль в обеспечении стабильной социально-политической и экономической жизни государства», – отметил Бастрыкин.
В феврале прошлого года президент РФ Владимир Путин потребовал от МВД повышать раскрываемость преступлений.
Также сообщалось, что в РФ в 2019 году количество преступлений, совершенных с использованием оружия, сократилось на 6%.
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Последнее: Российские суды в 2019 году вынесли менее 1% оправдательных приговоров, что свидетельствует о высоком качестве предварительного следствия, сообщил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. В пятницу в честь 9-летия образования ведомства состоялось торжественное собрание, на котором председатель СКР Александр Бастрыкин озвучил некоторые показатели, информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК. Так глава ведомства «обозначил высокое […]
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