В профильном комитете Госдумы пожелали Веронике Скворцовой остаться на посту министра здравоохранения РФ

17.01.2020, 21:30, Разное

“Вероника Скворцова — профессионал высочайшего класса” — именно так считают члены Комитета Госдумы по охране здоровья, которые настроены на продолжение работы с ней уже в новом составе правительства . Об этом заявил Федот Тумусов, первый заместитель председателя комитета, порталу Medvestnik.ru.
Депутат поделился своим мнением относительно не совсем хорошей ситуации в которую попала Вероника Скворцова во время реформы системы здравоохранения, которая изменила ее организацию и всю структуру финансирования. Также отметил, что исправлять ошибки, допущенные в ходе реформы, предстоит молодым врачам.

Вероника Скворцова занимает пост министра на протяжении 8 лет, с мая 2012 года. С 2008 — 2012 год, занимала должность заместителя министра здравоохранения и социального развития Российской Федерациии. На должности министра стала инициатором ряда реформ, в том числе в первичном звене и медицинском образовании.

Все прогнозы, накануне президентских выборов 2018 года, говорили о том, что Скворцова не сможет сохранить свой пост. Но вопреки снижению популярности, по сравнению с первыми годами работы место осталось за ней.

Главе Минздрава пришлось отвечать на много неудобных вопросов и критику, в том числе, относительно итогов оптимизации. В разных регионах она была проведена по-разному, процесс не был удовлетворительным, но и со слов Вероники Скворцовой не был “ужасным”, так как не произошло снижения качества и доступности медпомощи.



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Последнее: “Вероника Скворцова — профессионал высочайшего класса” — именно так считают члены Комитета Госдумы по охране здоровья, которые настроены на продолжение работы с ней уже в новом составе правительства . Об этом заявил Федот Тумусов, первый заместитель председателя комитета, порталу Medvestnik.ru. Депутат поделился своим мнением относительно не совсем хорошей ситуации в которую попала Вероника Скворцова во […]

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