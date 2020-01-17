Названы 6 эффективно заменяющих лекарства продуктов

Медики назвали 6 продуктов, по силе благотворного воздействия на человеческий организм не уступающих фармацевтической продукции. Эти «природные лекарства» не только полезны, но также обладают хорошими вкусовыми качествами. Тем не менее стоит помнить, что при наличии проблем со здоровьем на первом плане должно быть обращение за консультацией к врачу, а не самодиагностика и лечение в домашних условиях.

Так, хорошим «антипохмельным» средством зарекомендовали себя зелёные водоросли хлорелла, справляющиеся с алкогольной постинтоксикацией не хуже соответствующих медикаментов, так как в большом количестве содержат в себе хлорофилл. Порошок данного растения можно приобрести в аптеке, а употреблять его следует разбавленным с водой и не после застолья, а до него. Если человек страдает бессонницей, медики рекомендуют съесть на ужин несколько куриных яиц, сваренных вкрутую: благодаря содержанию в данном продукте аминокислоты триптофан будет улучшен сон.

С кашлем хорошо справляется тёмный шоколад. Против кариеса нужно употреблять свекольный сок, который укрепляет эмаль. А для того чтобы повысить свою концентрацию, сниженную из-за усталости, вместо того чтобы налегать на кофе, стоит выпить стакан апельсинового сока: благодаря содержащимся в нём флавоноидам чувство бодрости будет продлено ещё на пять-шесть часов.

Для долголетия медики рекомендуют как минимум дважды в неделю употреблять в пищу рыбу или морепродукты. Согласно результатам исследования, проводившегося научными сотрудниками Гарвардского университета в течение 16 лет, разнообразив таким образом своё меню, человек может рассчитывать на «прибавку» к своей жизни в размере 26 месяцев.

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