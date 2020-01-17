Дал шанс: Зеленский отказался увольнять Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять отставку Алексея Гончарука с поста председателя правительства. Глава страны решил дать политику второй шанс.

«В связи с последними конфликтными ситуациями или со скандалом я решил предоставить вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень беспокоят общество», – цитирует Владимира Зеленского РИА Новости.

Украинский лидер объяснил свое решение тем, что сейчас не время расшатывать государство «экономически и политически». Также президент напомнил, что Алексей Гончарук и правительство получили большой кредит доверия со стороны граждан, а, значит, обязаны за него рассчитаться.

Напомним, скандал разгорелся после публикации аудиоролика, якобы сделанного во время совещания премьер-министра с главами ведомств. На записи Алексей Гончарук говорит, что Владимир Зеленский плохо разбирается в экономике, и его легко обмануть, передает «Царьград».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Медики назвали 6 продуктов, по силе благотворного воздействия на человеческий организм не уступающих фармацевтической продукции. Эти «природные лекарства» не только полезны, но также обладают хорошими вкусовыми качествами. Тем не менее стоит помнить, что при наличии проблем со здоровьем на первом плане должно быть обращение за консультацией к врачу, а не самодиагностика и лечение в домашних […]