Дал шанс: Зеленский отказался увольнять Гончарука

17.01.2020, 21:30, Разное

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять отставку Алексея Гончарука с поста председателя правительства. Глава страны решил дать политику второй шанс.

«В связи с последними конфликтными ситуациями или со скандалом я решил предоставить вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые очень беспокоят общество», – цитирует Владимира Зеленского РИА Новости.

Украинский лидер объяснил свое решение тем, что сейчас не время расшатывать государство «экономически и политически». Также президент напомнил, что Алексей Гончарук и правительство получили большой кредит доверия со стороны граждан, а, значит, обязаны за него рассчитаться.

Напомним, скандал разгорелся после публикации аудиоролика, якобы сделанного во время совещания премьер-министра с главами ведомств. На записи Алексей Гончарук говорит, что Владимир Зеленский плохо разбирается в экономике, и его легко обмануть, передает «Царьград».



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