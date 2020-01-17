El Periódico — почти половина миллениалов считает, что третья мировая война начнётся при их жизни

Как показывают результаты опроса Международного комитета Красного Креста, около половины молодых людей от 20 до 35 лет по всему миру считают, что начало следующего глобального конфликта произойдёт при их жизни. Как отмечает El Periódico, связаны подобные опасения с тем, что из-за конкуренции между странами в критических ситуациях они не способны прийти к взаимопониманию.



Reuters

Почти половина миллениалов, то есть представителей поколения, родившегося в период с середины 1980-х по 2000 год, считает, что третья мировая война может начаться ещё при их жизни, пишет El Periódico со ссылкой на исследование Международного комитета Красного Креста.

В опросе приняли участие 16 тыс. человек в возрасте от 20 до 35 лет из 15 стран, то есть, как отметили в комитете, те, кто будет уже завтра принимать решения и формировать общественное мнение.

Так, 47% респондентов сочли, что в ближайшие годы возможно начало нового глобального конфликта. Кроме того, по мнению 54% миллениалов, существует вероятность того, что в следующем десятилетии может быть нанесён ядерный удар. При этом подавляющее большинство опрошенных ответили, что применение ядерного оружия недопустимо.

По словам генерального директора гуманитарной организации Ива Даккора, одним из объяснений подобных опасений может быть ощущение того, что в критических ситуациях страны не способны приходить к взаимопониманию, как в случае с гражданской войной в Сирии. Конкуренция между странами, как полагают миллениалы, может привести к «непредсказуемым последствиям».

Комитет выяснил, что сильнее других за будущее беспокоятся миллениалы в Малайзии, ЮАР и России. В частности, 48% молодых россиян полагают, что лично пострадают от возможного конфликта. Наиболее оптимистично настроенными в Красном Кресте называют жителей Швейцарии и Великобритании, где 76% и 60% молодых людей соответственно не думают, что третья мировая война коснётся их лично.

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