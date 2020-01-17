Водитель в центре Москвы обстрелял сидевшую в машине женщину

17.01.2020, 21:26, Новости дня

В Москве водитель во время дорожного конфликта произвел выстрел из пистолета по другому автомобилю и скрылся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

«В 18.36 мск на службу 02 поступило сообщение, что на 3-ей Фрунзенской улице у дома 3812 в ходе дорожного конфликта мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического пистолета по автомобилю женщины», – уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

После происшествия стрелявший скрылся с места, полиция объявила его в розыск.

Владелица автомобиля дает показания в полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В декабре мужчина устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта на Варшавском шоссе в Москве, он открыл огонь из пистолета, а пуля срикошетила от асфальта в сторону другого водителя.



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Последнее: В Москве водитель во время дорожного конфликта произвел выстрел из пистолета по другому автомобилю и скрылся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД. «В 18.36 мск на службу 02 поступило сообщение, что на 3-ей Фрунзенской улице у дома 3812 в ходе дорожного конфликта мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического пистолета по автомобилю женщины», – уточнили в ведомстве, передает […]

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