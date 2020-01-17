Водитель в центре Москвы обстрелял сидевшую в машине женщину

В Москве водитель во время дорожного конфликта произвел выстрел из пистолета по другому автомобилю и скрылся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
«В 18.36 мск на службу 02 поступило сообщение, что на 3-ей Фрунзенской улице у дома 3812 в ходе дорожного конфликта мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического пистолета по автомобилю женщины», – уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».
После происшествия стрелявший скрылся с места, полиция объявила его в розыск.
Владелица автомобиля дает показания в полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В декабре мужчина устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта на Варшавском шоссе в Москве, он открыл огонь из пистолета, а пуля срикошетила от асфальта в сторону другого водителя.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Москве водитель во время дорожного конфликта произвел выстрел из пистолета по другому автомобилю и скрылся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД. «В 18.36 мск на службу 02 поступило сообщение, что на 3-ей Фрунзенской улице у дома 3812 в ходе дорожного конфликта мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического пистолета по автомобилю женщины», – уточнили в ведомстве, передает […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В 2019 году углубился кризис правоохранительной и судебной систем Украины / 31 декабря
- Депутат бундестага обвинил правительство Германии в ухудшении отношений с Россией / 12 декабря
- С сестер Хачатурян снимут запрет покидать место жительство по ночам / 26 декабря
- Умер экс-глава Гостелерадио СССР Михаил Ненашев / 15 декабря
- Каменских показала тело с татуировками / 30 декабря
- Иван Охлобыстин назвал Водонаеву «проституткой» после ее призыва не рожать рабов / 30 декабря
- В Ростове-на-Дону мужчина пытался пройти в дом творчества с сумкой, полной оружия / 5 января
- Дубинский и Деркач потребовали от Зеленского проверить причастность «ОПГ Януковича» к покупке Херсонской нефтеперевалки / 28 ноября