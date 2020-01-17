Минфин озвучил сумму расходов на нацпроекты в 2019 году

17.01.2020, 21:26, Новости дня

В прошлом году расходы на нацпроекты, предварительно, исполнены на 91,4%, они составили 1,6 трлн рублей, сообщил Минфин.

В бюджете, согласно законодательству, были предусмотрены средства на нацпроекты в размере 1,75 трлн рублей в 2019 году, информирует РИА «Новости».

Наиболее низкий процент исполнения отмечается по нацпроекту «Экология» – 66,3% (36,9 млрд рублей), «Цифровая экономика» – 73,3% (73,8 млрд рублей) и «Производительность труда и поддержка занятости» – 87,1% (6,2 млрд рублей).

Самый высокий процент исполнения – по нацпроекту «Наука», 99,1% (37,6 млрд рублей), «Культура» – 99% (14 млрд), «Здравоохранение» – 98% (157,1 млрд рублей).

«Законом предусмотрена возможность переноса остатков неиспользованных бюджетных средств на реализацию национальных проектов в 2019 году на финансовое обеспечение соответствующих целей в 2020 году», – сообщило ведомство.

Ранее Всемирный банк отметил, что предусмотренные нацпроектами инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал стимулируют экономический рост в РФ после 2022 года. 



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