Климатолог Владимир Рябов предложил решение проблемы дефицита питьевой воды в Крыму

17.01.2020, 21:21, Разное

Климатолог пояснил о решении проблемы дефицита питьевой воды на территории Крыма. По словам Владимира Рябова, помочь в этом могут определенные каналы, по которым ресурс будет поставляться из Краснодарского края.
Нехватка воды на полуострове наблюдается с 2014 года. Власти Киева прекратили ее поставку после того, как жители Крыма в ходе всенародного референдума отдали свои голоса за присоединение к России. Эксперты выступали с различными вариантами решения проблемы, одним из которых оказалась добыча вода из подземных грунтов, информирует «ПолитЭксперт».

Вот только, по мнению Рябова, этот метод не является эффективным. Как выразился климатолог, перечисленные пресноводные источники могут быстро иссохнуть, из-за чего вопрос лишь обострится. Специалист предложил бороться с дефицитом необходимого ресурса за счет горных рек. Выяснилось, что объем вод, идущий с гор, не используется для накопления и дальнейшего применения для нужд сельского хозяйства.

С другой стороны, эта вода грязная, поэтому она не может использоваться в бытовой сфере. Тем не менее Рябов отметил, что этот недостаток можно решить благодаря снабжению ресурсами с материковой части РФ.



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Последнее: Климатолог пояснил о решении проблемы дефицита питьевой воды на территории Крыма. По словам Владимира Рябова, помочь в этом могут определенные каналы, по которым ресурс будет поставляться из Краснодарского края. Нехватка воды на полуострове наблюдается с 2014 года. Власти Киева прекратили ее поставку после того, как жители Крыма в ходе всенародного референдума отдали свои голоса за […]

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