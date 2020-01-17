Москвичка родила ребенка в такси

17.01.2020, 21:18, Разное

Женщина родила ребенка во время поездки на такси. Инцидент произошел на Ленинском проспекте в Москве.

Как сообщает РЕН ТВ, пассажирка такси почувствовала себя плохо: у нее начались преждевременные роды. Водитель срочно вызвал скорую. Когда медики прибыли на место, то поняли, что на госпитализацию времени нет, и стали работать на месте.

Роды прошли успешно. Позднее женщину и ребенка доставили в больницу.



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Последнее: Женщина родила ребенка во время поездки на такси. Инцидент произошел на Ленинском проспекте в Москве. Как сообщает РЕН ТВ, пассажирка такси почувствовала себя плохо: у нее начались преждевременные роды. Водитель срочно вызвал скорую. Когда медики прибыли на место, то поняли, что на госпитализацию времени нет, и стали работать на месте. Роды прошли успешно. Позднее женщину […]

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