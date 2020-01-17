Ермак об импичменте Трампа: Зеленский не поставил ни себя, ни страну в глупую или неправильную ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский не сделал ничего неправильного в истории, которая привела к импичменту президента США Дональда Трампа. Об этом помощник Зеленского Андрей Ермак заявил НВ в интервью, которое было опубликовано 15 января.

«Если коснуться импичмента – это же не наша проблема, не мы ее создали. На сегодняшний день ни одним заявлением, ни одним поступком, если мы говорим об импичменте, президент Зеленский не поставил ни себя, ни страну в глупую или неправильную ситуацию. Он всегда занимает честную принципиальную позицию, которая, как показывает опыт, является единственно выигрышной», – сказал Ермак.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, сын вероятного конкурента Трампа на выборах президента 2020 года Джо Байдена.

В Палате представителей Конгресса США начали расследование в рамках процедуры импичмента.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Дело об импичменте уже передали в Сенат.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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