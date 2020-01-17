В новую стратегию нацбезопасности Украины включили меры по снижению напряженности с Россией

Новая стратегия национальной безопасности Украины предполагает меры по снижению напряженности в отношениях с Россией.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

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Последнее: Новая стратегия национальной безопасности Украины предполагает меры по снижению напряженности в отношениях с Россией. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.