В новую стратегию нацбезопасности Украины включили меры по снижению напряженности с Россией

Новая стратегия национальной безопасности Украины предполагает меры по снижению напряженности в отношениях с Россией.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
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Последнее: Новая стратегия национальной безопасности Украины предполагает меры по снижению напряженности в отношениях с Россией. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
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