Умер самый маленький в мире человек

17.01.2020, 21:12, Новости дня

В возрасте 27 лет умер самый маленький в мире человек – Хагендра Тапа Магар, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Хагендра Тапа Магар родился в Непале в 1992 году, его рост составлял 67,08 сантиметра. Он был признан самым маленьким человеком в мире, который может самостоятельно передвигаться.  В Книгу рекордов Гиннесса Магар впервые попал в 2011 году. Хагендра был на 7 сантиметров выше жителя Филиппин Джунрей Балауинга, однако тот не может ходить и стоять самостоятельно из-за болезней.

«Хагендра быстро привлек внимание общественности и в 2011 году был назначен послом доброй воли Непала в области туризма», – цитирует РИА «Новости» сообщение на сайте Книги рекордов.

«По словам друзей, Хагендра в последнее время боролся с проблемами с сердцем, астмой и пневмонией. Он был помещен в больницу Manipal в Непале в четверг 16 января и скончался в 15.00 по местному времени в пятницу», – говорится в сообщении.

Теперь самым маленьким человеком, способным передвигаться без посторонней помощи, является  колумбиец Эдуард Ниньо Эрнандес, чей рост составляет 70,21 сантиметра.

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