СБУ разоблачила группу хакеров, которые атаковали сайты госорганов и банков

Служба безопасности Украины разоблачила группу хакеров, которые предоставляли услуги «абузостойкого» хостинга. Об этом 17 января сообщила пресс-служба ведомства.
Правоохранители установили, что серверное оборудование хостинга использовалось членами группы и другими лицами для совершения атак на сайты органов власти, объектов инфраструктуры, а также банков Украины и мира.
В Виннице оперативники задержали предполагаемого организатора группы, который с 2011 года сдает свое серверное оборудование.
«Абузостойкий» хостинг был известен в сети Darknet под названиями «ProHoster» и «Bulletproof.space»
По версии следствия, хакеры наладили коррумпированную связь с сотрудниками правоохранительных и властных органов.
Трем членам группы объявили о подозрении, а вероятного организатора взяли под стражу.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Служба безопасности Украины разоблачила группу хакеров, которые предоставляли услуги «абузостойкого» хостинга. Об этом 17 января сообщила пресс-служба ведомства. Правоохранители установили, что серверное оборудование хостинга использовалось членами группы и другими лицами для совершения атак на сайты органов власти, объектов инфраструктуры, а также банков Украины и мира. В Виннице оперативники задержали предполагаемого организатора группы, который с 2011 […]
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