Мнение: Письмо: «Жена разрушила самое ценное»

Создается ощущение, что большинство онежьих типов — КСЖ.

Но КСЖ просто чаще пишут в рубрику. А чистых онегиных среди мужчин не меньше. Они очень мало значения романтике придают и сексу не много. Когда приходит время, женятся, но их ресурс любви и секса так и остается фрустрирован наполовину. Жены их чувствуют себя не очень счастливыми в браке, да и сами онегины тоже, разве что задним числом. Но причину ищут не в своей фрустрации, а в том, что в любви ничего интересного нет, и брак — это обязательства, а не удовольствия.

Обычно онегины такие — хорошие мужчины, порядочные и серьезные. Если корона не очень большая, они не мучают свою жену Училкой или Штурманом. Больше помалкивают, долг свой отцовский выполняют, супружеский тоже. Но эмоций женщинам не хватает, даже тем, у которых по части любовных эмоций умеренный аппетит. Даже тем не хватает эмоций и они обижаются на мужей.

Давайте посмотрим в этом письме, из чего такая фрустрация состоит.

major_150

3дравствуйте Эволюция, читаю ваш блог более года, не все мне понятно, но интересно, возможно и моя история пригодится.

Отмечали как-то с коллегами день рождения на работе, а потом решили продолжить в кафе. Мест свободных не оказалось и нам предложили подсесть к трем девушкам, они были не против, мы тем более. Оказалось что это сестры, из них всех выделялась А. яркая, красивая. Ели, пили, танцевали и тут подходя к нашему столику вижу что А. передает записку моему коллеге, я беру записку, разворачиваю и вижу имя и номер телефона, говорю: «Мне нравится имя» и кладу записку в карман. На следующий день обнаружил записку в кармане и решил написать, она ответила, мы пообщались пару дней и переписка затухла.

Прошло полгода, мы с другом прогуливались в парке, вдруг увидел ее с сестрой, мы подошли поговорили немного и разошлись, но переписка возобновилась, договорились встретится в парке. Свиданием я это не считал, поэтому пришел не с цветами, а с пивом. Погуляли в парке, я предложил пойти в кафе, сразу предупредил, что это ее ни к чему не обязывает. Посидели в кафе почти до закрытия, потом поехали ко мне и переспали. На следующий день пишу ей, предлагаю встретится, она отвечает отказом.

Спрашиваю: «Почему?»

Отвечает: «У меня есть парень»

Я удивился и спрашиваю: «А что же это тогда вчера было?»

Отвечает, что парень ей изменил и это была типа месть.

Меня эта ситуация позабавила, первый раз мне объявили что я был орудием мести в чужих руках, не совсем руках конечно, но тем не менее.

(Ну вот ЗВ хорошо заметен? Позабавило его, но было якобы все равно. Хотя А. ему сразу понравилась. Но он не может это признать, тем более, когда замечает свою невысокую значимость. Можете описать чем такой ЗВ отличается от нормального снижения минуса? Вот когда вы видите, что вы не очень нужны, ваш минус тоже должен снижаться, если у вас хороший локус контроля. Но совсем другое дело — ЗВ. Опишете отличия? ЗВ — основа фрустраций во всех ресурсах. Связь ЗВ с фрустрацией нужно очень хорошо понимать)

И тут она предлагает мне дружить.

Отвечаю: «Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной, а быть твоей подружкой я не хочу».

На этом все и закончилось.

Прошло еще полгода, я уже и забыл про нее, бездельничаю в отпуске, сплю до обеда, просыпаюсь как-то и вижу два сообщения от нее, первое было «Привет! Как дела?», а второе меня поразило, начиналось оно со слов «Мне очень плохо», дословно не помню, но смысл был такой что если не отвечу, то все ей писец.

Позвонил ей, оказалось что она лежит в больнице с проблемами по женской части, как она сказала гораздо позднее, она забеременела, ее бросил парень и она делала аборт. Поболтали с ней, предложила ее навестить, на следующий день купил пакет фруктов и навестил ее в больнице. Потом уехал в запланированную поездку, но переписка была постоянно.

После приезда мы начали встречаться, на сексе я не настаивал, поскольку не знал когда ей можно будет, но через месяц наладилась и сексуальная жизнь.

Встречались мы месяца три и я начинаю понимать что девушка неплохая, не только для секса, но и для жизни и самое главное она меня не раздражает. Дело в том, что до этого у меня были отношения с девушками, но через 2-3 месяца они начинали меня раздражать, иногда для этого были причины, а иногда нет, просто на ровном месте и мы расставались. Только с одной затянулось на полгода, но она забеременела, уговаривал ее сделать аборт, она уперлась и решила рожать, потом я ее заподозрил в измене и хотя не было никаких доказательств бросил ее. Потом был суд, установление отцовства, экспертиза ДНК, алименты, с тех пор я их не видел.

(Здесь целая плантация ЗВ. Девушки его раздражали, почему, он и сам не знает. Всех он сам бросал. Часто на пустом месте. Измену заподозрил тоже на пустом месте. Почему такие онегины соглашаются считать себя жестокими, лишь бы не снимать с себя ЗВ? Чего они не хотят видеть, понятно? Только не выдумывайте, опирайтесь на то, что пишет сам автор. Как пример можете знакомство с А. взять, там уже все понятно про «раздражение на пустом месте»)

Я думал что если так будет и дальше, то никогда не женюсь. Но А. меня не раздражала, наоборот я больше привязывался к ней, поэтому решил ей сделать предложение, мне уже было 30 лет и хотелось остепениться, завести семью, детей. Думал сделать ей предложение когда закончит институт, но лежим как то в постели, и задает она мне вопрос: «А у тебя со мной серьезно или как?»- подумав минуту говорю: «Выходи за меня замуж».

(А. сама малоэмоциональна, поэтому еще не раздражала его. О чувствах он не говорил, но и она не щипцевала. Один раз спросила, получила предложение. Согласилась. Больше они отношения свои не обсуждали, наверное. Это вот — противоположность рапанам с решетом, которые непрерывно выплескивают свой внутренним мир. У этого — глухая стена по части рефлексии эмоций и их вербализации. И таких мужчин очень много, просто в рубрику они редко пишут и к психологам редко обращаются. Видите, откуда это происходит?)

Летом мы уже поженились, а следующей весной у нас родились дочери двойняшки, незапланированные, но очень желанные. Потом меня переводят на новое место службы, она тоже переезжает, мы часто переезжали, но она никогда не ныла по этому поводу, паковала вещи, а я организовывал переезд. Вообще жили хорошо, комфортно, я всегда после работы стремился домой, жену любил и уважал, она хорошая хозяйка, готовить поначалу только не умела, но быстро научилась, мозги мне никогда не выносила. В сексе тоже вроде было все нормально, я ее всегда хотел, да и у нее голова не болела, но страстей африканских не было. В общем я считал что с женой мне повезло.

(Военный мужик, видимо майор, поэтому еще такой сдержанный, суровый, без африканский страстей. Вообще онегины бывают двух типов: мамины конфетки и старые солдаты, не знающие слов любви. Два очень разных типа, второй мне, конечно, намного симпатичней, но это тоже онегины, с ЗВ, коронами Спасателей и набором колпачков на женщинах)

Потом мою должность сокращают и я становлюсь перед выбором или уволиться из армии или переезжать за 1000 км. А я только вернулся из длительной тяжелой командировки из одного южного региона и потери были, в общем решил я уволиться, тем более материально я даже выигрывал от этого, плюс спокойная жизнь как у обычных людей с обычной работой. Получаем квартиру в одном подмосковном городе, делаем ремонт, находим себе новые работы, въезжаем, дети пошли в первый класс и казалось бы дальше нас ждет счастливая безоблачная жизнь, но это только мне так казалось.

Начиналось все безобидно, спрашивает у меня разрешения: «Можно я с начальницей в кино схожу?»- сходи конечно.

«Можно мы с девчонками с работы в кафе посидим?» -сходи, я же ей доверял, тем более крепкий алкоголь она не пьет, а слабый очень умеренно.

Потом ее якобы на день рождения пригласили, отпустил, но червячок подозрения появился, и когда она в очередной раз отпрашивается в кафе, я ее не отпускаю, но она уходит, вот тут то я и охренел, понимаю, что рычагов то у меня никаких нет. Я конечно сильней ее физически и мог бы привязать ее к батарее, но сразу возникает вопрос, а зачем нужна такая жена?

(Здесь важный момент очень для анализа. Вся суть его ЗВ. Он бы мог привязать, но зачем она нужна? Хотя нет, не мог бы привязать. Это противоправный поступок, нарушение УК. Нельзя насиловать человека. И весь остальной ЗВ у него по тому же принципу. Чтобы не признавать «не могу, нельзя» у него «могу, но неохота». Понятно почему?)

Мы ссоримся, не миримся пару недель, потом она по телефону пишет мне, просит прощения, я сразу ее прощаю, и вообще доволен что у нас мир, думаю бабский заскок был какой-то у нее. Но этот мир держится до очередной пятницы, поскольку она опять уходит. Тут я охреневаю еще больше и понимаю что моей семье приходит кирдык, а сделать я ничего не могу. Ушел спать в другую комнату. Потом она еще пару раз уходила, а я вел себя как размазня, бухал и писал ей какие-то сообщения, то чтобы приходила, то чтобы не приходила. Предложил развестись, в ответ ни да ни нет, но видно что ей по барабану.

(Вот он столкнулся с ситуацией, когда приходится признать, что он не может взять то, что хочет, и в виноград не нырнешь, потому что если на жену наплевать еще можно, на дочек — нет. Он пишет спокойно, но уровень стресса в такой ситуации у людей, привыкших все контролировать или сразу отказываться, запредельный. Был бы послабей физически, инсульт был бы или инфаркт. Сосуды кровеносные лопаются, когда напряжение не находит привычного выхода)

Перед новым годом приезжает ее сестра, они уходят в ночной клуб, спросил в какой идут, она сказала название, через пару часиков решил навестить этот клуб, приехал, смотрю сидят с любовником, и хотя я увидел то что ожидал увидеть ощущение было такое что по спине ломом получил, даже дышать трудно стало. Подхожу к ним и говорю: «Ну что?», она встает и мы выходим на улицу. Там я ей говорю: «С блядью жить не буду», она молчит, добавил что-то про ее блядское семейство и говорю «Иди гуляй дальше» и уехал. Приехал домой, открыл бутылку виски, пью и не пьянею, и думаю, что мне делать.

(Здесь он в границах себя повел, в принципе. Хотя это и много ему стоило)

Раньше я расставался с девушками довольно легко, но тут был другой случай, у нас были общие дети, общее жилье, да все было общее, я как представил, что все это надо рвать, мне аж поплохело.

(Не сбежать в ЗВ, да. СЗ жены рефлексировал и значимость семьи для себя)

Сначала ее не хотел вообще пускать домой, даже звонок отключил, чтобы детей не разбудила, но потом все таки пустил, высказал все что о ней думаю, в основном нецензурными словами великого и могучего, сказал что она мне противна, снял обручальное кольцо, швырнул в нее, кольцо подняла, утащила куда то.

(Сейчас начнет понемногу косячить от безысходности. Мужчинам в такие моменты очень мешает их штурманство. Они начинают думать, а как дочки, а можно ли помириться, представляют, что жена раскаивается уже и думают, как бы выплеснуть злость и простить. То есть они видят основную проблему в своей обиде и не видят, что их СЗ пока очень низкая, что не надо думать наперед, а надо красиво и правильно поступить. Красивое поведение — это дать понять, что вы потрясены, никак не ожидали предательства, но сейчас же уходите и все кончено. Не надо оскорблений и сцен, тем более рукоприкладства не надо, не надо выплескивать боль и облегчать свою душу, надо просто уйти. Косяк — на стороне жены, и поле будет на вашей стороне, если вы поступите правильно, не добавите своих косяков и сливов. При правильном поведении СЗ в такой момент растет очень быстро. Энергии у вас становится больше и преимуществ тоже)

После нового года состоялся разговор, начала она его со слов «Я тебя наверно не люблю», это мне и так было понятно, даже слово «наверно» было лишним. Меня интересовало другое, кто ее любовник, где работает, как зовут, ничего не ответила, спросил знает ли его жена, оказалось он холост.

Тогда я сказал что никогда не изменял ей и выразил сомнения что у них что то выйдет, просто когда-то давно когда я был холост я встречался с замужней дамой у которой были дети, но если бы она решила уйти от мужа я сразу бы ее бросил.

(Не выясняйте ничего про любовника, не унижайтесь до этого, не давайте советы, вы ведь не подружка ей. Какая вам разница, кто он и как он относится? И почему вы думаете, что услышите правду и объективную информацию? А главное — зачем? На что это влияет? Вы должны действовать в границах: вам изменили и вы уходите. Вас пока не умоляют остаться и не приносят вам раскаяния и извинения. Так зачем вы лезете со своими щипцами разруливать ситуацию и расхлебывать кашу, которую заварили не вы?)

Потом предложил ей забрать машину, свои вещи и свалить к любовнику, сказал что с детьми будет общаться без ограничений, единственное что не могу сделать прямо сейчас это выкупить ее долю в квартире, нет пока такой суммы у меня. Она отказалась, тогда предложил ей выкупить мою долю или продать квартиру, согласилась.

(Лучше всего уходить в такой ситуации самому. Это не окончательно, потом решите, продавать ли квартиру, делить ли или выкупать долю. Надо уйти сразу после обнаружения измены, очень важно несколько первых дней провести отдельно, отключив мыслемешалку. Нельзя оставаться в соседней комнате и тем более в той же спальне. Кто подробно опишет, почему это так важно и какие перемены это дает в поле?)

Ну а у меня, несмотря на все эти разговоры качели были, мама не горюй, от убить до простить. До смертоубийства слава богу дело не дошло, а прощения у меня никто не просил.

(Вот эти мысли — убить или простить — мимо границ на километры и происходят от внешнего локуса и привычки ощущать свое могущество. Не можете вы убить, вас посадят и грех на душу возьмете, детей лишите родителей. И простить вы не можете, поскольку никто не просит прощения. Ничего не можете, только уйти. Тому, кто хорошо осознает границы своих возможностей в такой ситуации, ничего другого и в голову не приходит. И никаких качелей нет. Потому что нет альтернатив. Один только выход. Единственный. Вот потом, когда СЗ подрастет, и жена будет на коленях стоять, появится еще одна опция: простить. А пока нет)

И вообще я хотел чтобы было как раньше, мне нравилась моя семья, но я не знал как это сделать, поэтому начал читать в интернете советы психологов или не психологов, все подряд. Некоторые советы были дельными, а некоторые просто писец, типа изменяющей жене надо дарить подарки, водить в рестораны, уделять внимание, я понял что эти советы до добра не доведут и начал читать мужские истории о женских изменах, хотелось найти хоть одну историю со счастливым концом, но я не нашел.

Я прочитал десятки историй, в том числе с камбеками, когда муж принимал обратно изменившую жену, но все было там так тухло и мрачно, что я наконец понял что ничего изменить уже нельзя и это конец семье, ничего не вернешь, а камбек лишь продляет агонию. Буквально в один момент это понял, как будто туман рассеялся и все стало очевидно.

(Ему хватило ума понять, что вставать на колени с подарками в зубах — слив со свистом, но он продолжал читать истории про «принять назад», когда никто его не просил. То есть он ходил мимо границ и собирал репейник. Нацеплял его кучу тогда. Опишите хотя бы часть)

С одной стороны мне стало легче, поскольку я снял с себя эту неразрешимую задачу, а с другой стороны у меня появился гнев, ярость за то что жена разрушила самое ценное что у меня было. И вроде все было уже решено, и на развод я подал, но продолжали жить на одной территории и меня жутко бесили ее уходы и однажды пьяный потрепал ее как то, пострадала только ее шуба, но напугал ее здорово и она до сих пор уверена что я ее бил. Можно конечно было обойтись без этого, но как оказалось я не всегда умею сдерживать себя, хотя раньше считал иначе.

(Ну вот этим все и заканчивается, если вы не уходите и остаетесь на качелях своих иллюзий, что можно что-то поправить, если заставить жену все осознать. Она не осознает и из вас однажды вырывается неконтролируемая ярость. Бьют жен 9 из 10 мужей в такой ситуации. Даже после развода, оставаясь жить вместе после измены и видя как жена красится, уходя на свидание, удержаться от агрессии очень сложно. Это и женам надо знать и не вилять задницей перед обманутыми мужьями. Не нарывайтесь. Дистанцируйтесь подальше или ведите себя очень скромно, пока вы на одной территории. Этот шубу порвал, а некоторые наносят женам увечья)

После этого я съехал на съемную квартиру, мне надо было остыть.

(Съехать и остыть надо было сразу и развода можно было бы избежать. Мужьям сложно представить, насколько меняются жены, если быстро и красиво расстаться с женой сразу после ее измены. Может есть у кого из читателей пример? Напишете письмо в рубрику? Или ни у кого не хватало ума повести себя правильно, все пускались в демагогию, мордобои и сопли?)

В день развода забрал свое кольцо и сдал его в ломбард без права выкупа.

Бж я не блокировал, поскольку надо было договариваться о встречах с детьми, я же стал воскресным папой, прошло где то полгода и приходит мне странное сообщение, бж спрашивает вернусь ли я, если тот мужчина уйдет. Я конечно понял что любовник от нее свалил, подумал что она вообще обнаглела и написал: «Мне это не надо».

(Правильно все понял и правильно написал)

Потом у меня отпуск, прошу детей на 2 недели с собой, разрешает на неделю, уезжаем, потом звонит соглашается на 2 недели, думаю жизнь то налаживается и бж не совсем упоротая.

Приезжает за детьми и надо ей поговорить, садимся на лавочку возле дома, говорит: «Возвращайся домой».

Спрашиваю: «3ачем?»

Отвечает «Так лучше для детей и для твоей работы»

Я говорю: «Это плохой вариант, неужели тебе понравилось как мы жили последние три месяца?»

Она заявляет: «Я никуда не уйду»

Я промолчал, подумал только «Пусть сидит, никому вроде не мешает здесь на лавочке, интересно сколько она просидит»

Она еще что-то говорила, но никаких извинений и раскаяний я не услышал, только промелькнула фраза, что ее шиза накрыла. И чтобы закончить этот бессмысленный разговор сказал: «Я бы вообще вычеркнул тебя из своей жизни, но пока дети маленькие, я не могу этого сделать»

Тут она мне задает вопрос, а у нас дочки, а если в будущем мужья их будут бить, я ответил, что если они будут вести себя так же как она, то это возможно, и тут у нее начинается истерика.

Никогда не было такого, но тут самая настоящая истерика, плачет, обвиняет, оправдывается, все в перемешку.

Истерила сначала передо мной, потом побежала в дом и перед родителями продолжила, даже трясла меня показывала как я ее «избивал», это когда я ей шубу порвал, они конечно как и я офигели, потом мне это надоело, я сказал чтобы успокаивалась и уезжала. Не знаю, можно ли это было назвать камбеком, но больше всего это было похоже на загон домашней скотинки в стойло.

(Он преуменьшает свой косяк, она его косяк преувеличивает. Вряд ли он ее «немного потрепал», скорее всего побил все-таки и напугал очень сильно. Она хотела бы его вернуть, но боится его агрессии новой. Поэтому полноценного камбэка он и не получил. Мужчины, не бейте жен никогда. Не делайте этого. Даже тихонько двинуть нельзя, вы их пугаете и они потом не могут вас любить. Страх блокирует тягу к вам. Есть женщины, которые могут перешагнуть через это, но их тоже время от времени охватывает стремление сбежать. Пока он ждал ее извинений по поводу измены, она ждала извинений за рукоприкладство. Поэтому и истерила, чтобы показать ему, насколько ей это важно. Так и не договорились. Выход у него был: сказать ей, что он зря поднял руку и об этом жалеет, и поэтому никогда не сможет вернуться. После этого она перестала бы его бояться и стала бы его активней звать. Ясно, почему?)

Через несколько месяцев квартиру наконец продали, она купила квартиру в этом же городе, я уехал на родину в маленький провинциальный городок, купил квартиру. Сейчас у меня все нормально, с детьми общаюсь без ограничений, нашел новую работу чтобы видеться с детьми каждый месяц, а не раз в год, помогаю родителям, встречаюсь с друзьями, вот только живу один, наверно это фрустрация, но меня это не особо беспокоит, все равно у меня с бабами ничего хорошего, кроме детей, не получается.

(Да, к бабам подход нужен. Они хотят видеть в глазах мужчины восторг хотя бы иногда. Без этого им жить скучно. Очень большое значение для женщин имеет ресурс любви. Об этом лучше знать онегиным, которым дорога семья и дети)

Источник: Эволюция

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