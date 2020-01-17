Помпео высказался о политической «встряске» в России

17.01.2020, 21:05, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал анонсированные президентом Владимиром Путиным политические перемены в России.

«Похоже, что это попытка Владимира Путина обеспечить себе постоянный контроль и после того, как его нынешний срок истечет в 2024 году. Но только время точно покажет, что именно этот набор изменений, эта встряска предвещает», – сказал Помпео в интервью радиоведущему Тони Кацу, передает РИА «Новости».

Ранее послание Путина на Западе сравнили с «эффектом разорвавшейся бомбы».

Напомним, Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил вынести на всероссийское голосование ряд поправок в Конституцию, указав на необходимость закрепить в ней статус и роль Госсовета. Для подготовки предложений о поправках в Конституцию Путин создал рабочую группу.

Кроме того, Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина премьером. Новый премьер пообещал представить новый состав кабинета министров «в ближайшее время».



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Последнее: Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал анонсированные президентом Владимиром Путиным политические перемены в России. «Похоже, что это попытка Владимира Путина обеспечить себе постоянный контроль и после того, как его нынешний срок истечет в 2024 году. Но только время точно покажет, что именно этот набор изменений, эта встряска предвещает», – сказал Помпео в интервью радиоведущему Тони Кацу, […]

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