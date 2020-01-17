Мнение: Почему на Жуковой женятся сразу?

Я не случайно пнула в предыдущем посте Водянову и Перминову, каждая из которых рожает внебрачных детей от своих богатых сожителей.
Перминова уже лет 15 продавливает Лебедева на женитьбу и на днях намекнула на готовность родить ему ещё одного ребёнка. Водянова лет 9 живёт с миллиардером Анри Арно, у пары — двое общих детей, но только недавно Наташку позвали замуж.
На Дарье Жуковой миллиардеры женятся сразу. Она не рожает детей от сожителей. С ней не живут годами перед тем, как сделать ей предложение: и Абрамович, и греческий миллиардер почти сразу женились на Дашке.
Фото: Соцсети
Почему Жукову замуж зовут быстро, а Водянову и Перминову держат в отстойнике годами?
В чём секрет Даши Жуковой?
Женщины делятся на две категории: те, для кого миллиардер, — это, прежде всего, бабки и статус, и те, для кого миллиардер — это просто человек, «ничего такого».
Фото: Соцсети
Я вас уверяю: любая из вас — любая! — принадлежит к первой категории.
Если вы вдруг окажетесь (на самом деле, нет) в одной комнате с миллиардером, вы будете на него прямо или исподтишка глазеть и видеть, в первую очередь, бабки и статус. Очень большие бабки и очень высокий статус.
Если вы сейчас попробуете возмутиться и заявить, что я не права, просто представьте себя в одном помещении с тем же Абрамовичем. Кого вы увидите? Как будете себя вести? Точно так же, как если бы рядом оказался ваш бывший одноклассник?
Нет. И если вы сейчас посмеете заявить, что да, то вы врёте. Прежде всего, самим себе.
Перминова и Водянова — точно такие же, как вы: девки из простых семей, которым внешние данные и удача позволили оказаться в компании олигархов. Таких девок в окружении олигархов — как грязи. Олигархи любят потусить с моделями, каждая из которых спит и видит, как бы подсунуть одному из них свою писечку. Одному из них, не сильно важно — кому именно.
Водяновой и Арно повезло: успешно подсунули. Но это не значит, что миллиардеры будут смотреть на них, как на равных. Эти мужики всё видят и всё понимают. Понимают, что, признаваясь им в неземной любви, девки просто пристроили писечки. Пристроили довольно цинично, что не исключает при этом большой благодарности с их стороны. Благодарности наложницы, на которую пал взор султана.
Даша Жукова — из другого теста. У неё очень богатый папа, а потому Абрамович для неё — это просто мужик. Ну, Абрамович. Ну, богатый. Так в её окружении все мужики богатые, включая, повторю, её собственного папу.
Даша для миллиардеров — равная: не Золушка, не голодная эскортница и не благодарная писечка. Жукова смотрит на миллиардеров, как на простых мужиков, а Перминова и Водянова — как на проходной билет в красивую жизнь. Билет, за который они будут цепляться всеми зубами и когтями. Билет, за который они готовы прогнуться и даже врасти в пол.
И вот перед простым миллиардером стоит выбор: на ком жениться — на той, для кого он — билет, или на той, для кого он — обычный мужик.
И простой миллиардер, как правило, выбирает второе. Ну, или всё-таки осчастливливает на старости лет, ввиду повышенной сентиментальности на уровне пониженного тестостерона, послушную и терпеливую писечку, выстрелившую из себя пару-тройку деток.
Но это уже — совершенно другая история. История благодетеля и матки-инкубатора. Пусть и длинноногой. Пусть и красивой. Пусть и заслужившей нормальное к себе отношение и даже вызвавшей к себе привязанность.
Привязанность хозяина к собаке.
Теперь понятно, почему на Даше Жууковой женятся сразу, в отличие от Перминовой и Водяновой?
Источник: Лена Миро
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Я не случайно пнула в предыдущем посте Водянову и Перминову, каждая из которых рожает внебрачных детей от своих богатых сожителей. Перминова уже лет 15 продавливает Лебедева на женитьбу и на днях намекнула на готовность родить ему ещё одного ребёнка. Водянова лет 9 живёт с миллиардером Анри Арно, у пары — двое общих детей, но только […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Якутске один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП / 2 января
- Кибер война – игра для двоих? / 31 декабря
- Мнение: Радикальные экологи против холокоста / 25 ноября
- Валерия со слезами на глазах слушала концерт Носкова в Москве / 10 декабря
- FAW представит в России две новинки в 2020 году / 15 декабря
- Странная история жителя Лондона, уверявшего, что в его животе живет змея / 27 декабря
- Мнение: Откуда взялась закредитованность оборонки? / 29 декабря
- «Как у Заворотнюк»: вид Долиной напугал народ / 24 декабря