«Назови ZOLOTO»: Филипп Киркоров дал совет Максиму Фадееву по поводу нового состава SEREBRO

Филипп Киркоров дал ценный совет Максиму Фадееву по поводу вероятного возрождения группы SEREBRO. Певец предложил свое название для нового коллектива — ZOLOTO.

В Instagram-аккаунте Максима Фадеева появился видеоролик, в котором продюсер показал подписчикам послание от поп-короля эстрады. Киркоров поприветствовал владельца страницы в соцсети и представился, после чего объяснил, что решил связаться с коллегой по поводу его желания возобновить группу, прежде выступавшую под наименованием SEREBRO. Знаменитость предложил иное название для коллектива. Певец думает, что правильно будет назвать ее ZOLOTO. Также артист похвалил талант продюсера и его умение создавать интересные зрителю музыкальные проекты.

Получатель послания спросил у подписчиков их мнение касательно предложения исполнителя, но в ответ услышал мало конструктива. Некоторые остроумные комментаторы назвали интересным другой вариант обозначения группы — PLATINA.

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