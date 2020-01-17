«Назови ZOLOTO»: Филипп Киркоров дал совет Максиму Фадееву по поводу нового состава SEREBRO

Филипп Киркоров дал ценный совет Максиму Фадееву по поводу вероятного возрождения группы SEREBRO. Певец предложил свое название для нового коллектива — ZOLOTO.
В Instagram-аккаунте Максима Фадеева появился видеоролик, в котором продюсер показал подписчикам послание от поп-короля эстрады. Киркоров поприветствовал владельца страницы в соцсети и представился, после чего объяснил, что решил связаться с коллегой по поводу его желания возобновить группу, прежде выступавшую под наименованием SEREBRO. Знаменитость предложил иное название для коллектива. Певец думает, что правильно будет назвать ее ZOLOTO. Также артист похвалил талант продюсера и его умение создавать интересные зрителю музыкальные проекты.
Получатель послания спросил у подписчиков их мнение касательно предложения исполнителя, но в ответ услышал мало конструктива. Некоторые остроумные комментаторы назвали интересным другой вариант обозначения группы — PLATINA.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Я не случайно пнула в предыдущем посте Водянову и Перминову, каждая из которых рожает внебрачных детей от своих богатых сожителей. Перминова уже лет 15 продавливает Лебедева на женитьбу и на днях намекнула на готовность родить ему ещё одного ребёнка. Водянова лет 9 живёт с миллиардером Анри Арно, у пары — двое общих детей, но только […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Пушкина, Тарасова и Сябитова рассказали, как противодействовать насилию над женщинами / 25 ноября
- Путин предложил «отрегулировать взаимоотношения между органами власти» в Конституции / 25 декабря
- Мнение: Новая приватизация. К чему бы это? / 18 декабря
- «Сорвать переговоры»: Порошенко устроил наглую провокацию против Зеленского / 4 декабря
- Стало известно о сильном давлении на Эрнста после позора в Новый год / 5 января
- Соевые продукты являются виновниками женского бесплодия / 6 декабря
- Трамп подписал оборонный бюджет США с санкциями против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» / 21 декабря
- Николаев назвал 3 негативно повлиявших на их судьбу с Пугачевой песни / 17 января