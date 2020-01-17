Сюткин мечтает о втором ребенке от молодой жены

17.01.2020, 21:04, Разное

Валерий Сюткин хочет, чтобы молодая жена подарила ему еще одного ребенка. По словам 61-летнего артиста, она сможет сама выносить малыша.
Знаменитость старше своей избранницы на 17 лет, однако пара вот уже 26 лет счастлива в браке. В 1996 году у Сюткина и его супруги Виолы родилась дочь, ее назвали в честь матери. Спустя годы наследница звездной семьи получила иностранное образование и начала работать на должности исполнительного продюсера фестиваля искусств «Черешневый лес». От первого союза у исполнителя есть взрослый сын, занимающийся туристическим бизнесом. Также музыкант с удовольствием проводит время со своей внучкой Василисой. При этом он продолжает мечтать о третьем малыше. Как сказал композитор, они с женой не собираются прибегать к услугам суррогатного материнства.

В ходе разговора с журналистами Сюткин рассказал, что однажды в год Крысы у него родилась дочь, в связи с чем он надеется на такой же подарок и в этом году. Пол будущего ребенка для артиста не важен.



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