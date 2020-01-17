В Россию свезли землю с мест захоронений советских воинов в шести странах Европы

В Центральном музее Вооруженных сил РФ прошла торжественная передача на хранение кисетов с землей с мест захоронений советских воинов в Австрии, Италии, Молдавии, Нидерландах, Румынии и Хорватии, сообщили в Минобороны.

«Всего на территории этих стран расположено более 535 захоронений, в которых покоятся свыше 172 тыс. советских воинов», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

Кисеты поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на территории главного храма ВС РФ в филиале Центрального музея «Дорога памяти».

«Доставка и размещение гильз с землей и водой будет завершена к 75-летию Великой Победы», – добавили в Минобороны.

В церемонии участвовал замглавы ведомства – начальник Главного военно-политического управления ВС генерал-полковник Андрей Картаполов. Он поблагодарил сотрудников посольств России, партнеров из разных стран, ухаживающих за советскими захоронениями.

«Наша самая главная, самая важная задача – всегда помнить события Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, потому что именно они стали величайшим примером беззаветной отваги, мужества, героизма всех воинов и жителей нашей страны. Их подвиг является тем ратным ориентиром, на который равняется нынешнее поколение защитников Отечества», – сказал он.

Картаполов сообщил, что в музее открывается сбор фотографий участников Великой Отечественной, которые будут храниться в комплексе «Дорога памяти».

«Убежден, что каждый житель нашей страны, граждане других государств должны сделать так, чтобы память об их предках, которые ценой своей жизни и здоровья принесли нам Победу, обязательно нашла свое место в «Дороге памяти». Это пункт постоянной дислокации «Бессмертного полка», – сообщил генерал.

Ранее сообщалось, что при строительстве главного храма ВС РФ в честь победы в Великой Отечественной войне будут использованы элементы трофейного оружия вермахта, хранящегося на складах Вооруженных сил России.

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