Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука, сообщается на странице Офиса главы государства в Facebook.

«Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», — сказал Зеленский.

Ранее Гончарук рассказал, что написал заявление об отставке и передал его президенту. В офисе Зеленского подтвердили, что получили прошение премьера об отставке.

Накануне в сети появились записи, предположительно, совещания премьер-министра и нескольких чиновников, где Гончарук, среди прочего, не очень лестно отзывался об экономических познаниях президента Владимира Зеленского.

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