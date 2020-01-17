Мэрия Москвы согласовала митинг противников путинских поправок в Конституцию 1 февраля

Правительство Москвы согласовало проведение 1 февраля десятитысячного митинга противников конституционной реформы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Об организаторе акции в департаменте не сообщили.
В пресс-службе рассказали, что согласован митинг на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив дома 9.
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