«Портинвест» недоплачивает государству $40 млн в год из-за махинаций с линейными скидками – СМИ

Принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову стивидорная компания «Портинвест» зарегистрировала несколько фиктивных морских линий и благодаря этому незаконно получает линейные скидки при уплате портового сбора, пишет УНИАН 16 января в материале «Воображаемые линии».

В коррупционной схеме, вероятно, задействована верхушка Администрации морских портов Украины, отмечает агентство. В мировой морской практике линейное судоходство имеет три основных признака: постоянный маршрут, постоянные тарифы и постоянное расписание, и порты заинтересованы в том, чтобы к ним чаще заходили линейные суда, поэтому операторам линий предоставляется так называемая линейная скидка – в Украине это 20% от ставки портового сбора, объясняет автор статьи Нана Черная.

В «Перечне линий заграничного плавания» на сайте АМПУ есть четыре линии, для которых морским агентом является крупный украинский стивидор ООО «Портинвест Лоджистик»: Novamar Line, Ferro Line, Nova Met Line и Fayette Line Services. И лишь один из них, Nova Met Line, имеет в графе «Обязательные порты судозаходов линии» более одного порта. В остальных случаях указано по одному обязательному порту (Мариуполь, Южный и Николаев) и по несколько десятков факультативных.

«Мы посмотрели на локацию трех судов из 15 заявленных в линии Fayette Line Services 15 января 2020 года. Сервис Marine Traffic демонстрирует, что ни одно из них не находится ни в обязательном, ни в факультативном порту следования линии, не направляется к ним и не было в недавнее время», – пишет журналистка.

Она считает, что это эти означает, что морские линии «Портинвеста» существуют только на бумаге.

«Как же «Портинвесту» удалось зарегистрировать несколько линий с явными признаками фиктивности? Ответ прост: компания практически не нарушает инструкцию – но сама инструкция с большой вероятностью писалась именно под интересы «Портинвеста». Такое «сотрудничество» вполне объяснимо: журналисты неоднократно писали о связи и.о. главы АМПУ Райвиса Вецкаганса с директором «Портинвеста» Александром Смирновым», – отмечает Черная.

Портовики Одессы и Черноморска проводили акции протеста с требованием сменить главу АМПУ. В декабре 2019 года СБУ провела обыски в помещениях госпредприятия АМПУ, филиалах ведомства, а также по месту проживания чиновников в Киеве, Одессе и Одесской области. Следователи Службы безопасности Украины заявили, чиновники Администрации морских портов организовали схему хищения бюджетных средств во время проведения дноуглубительных работ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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