США требовали от Порошенко объявить о расследовании по Burisma в обмен на поддержку на выборах – Парнас

Пятому президенту Украины Петру Порошенко обещали поддержку президента США Дональда Трампа в обмен на объявление о расследовании в отношении компании Burisma, с которой был связан Хантер Байден, сын потенциального конкурента на выборах главы Белого дома демократа Джо Байдена.

Об этом в интервью CNN заявил 15 января американский бизнесмен Лев Парнас, который связан с историей об импичменте Трампа.

Бизнесмен украинского происхождения работал в Украине с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани. По словам Парнаса, они созванивались ежедневно.

Парнас упомянул о двух случаях, когда украинцам намекали о принципе quid pro quos («услуга за услугу»).

В первый раз это было в начале 2019 года, когда Порошенко сообщили, что если тот объявит о расследовании в отношении Burisma, Трамп или пригласит его в Белый дом, или продемонстрирует поддержку Порошенко на выборах президента Украины.

Во второй раз это произошло после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины. По словам Парнаса, помощнику Зеленского сказали, что если новый глава Украинского государства не объявит о расследовании по Burisma в ближайшие 24 часа, «не будет отношений» между Вашингтоном и Киевом.

Парнаса и еще одного бизнесмена, Игоря Фрумана, подозревают в сговоре с целью мошенничества с финансированием избирательной кампании, ложных заявлениях в Федеральную избирательную комиссию и фальсификации документов.

Бывшая посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович заявила на слушании в комитете Конгресса США, что украинский министр внутренних дел Арсен Аваков сказал ей, будто бизнесмены Парнас и Фруман были заинтересованы в ее отставке.

22 июля 2019 года вышло совместное расследование издания BuzzFeed и журналистского консорциума по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. В нем говорилось, что Парнас и Фруман причастны к отзыву Йованович. По информации журналистов, в планы бизнесменов входила организация контактов Джулиани с Зеленским.

Ситуация с Хантером Байденом стала причиной запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с Burisma.

Парнас предоставил Конгрессу США записи, связанные с Украиной.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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