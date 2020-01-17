Госдепартамент расследует сообщения о возможной угрозе Мари Йованович в Украине

Госдепартамент сделает все необходимое для того, чтобы выяснить, воз-никала ли угроза Мари Йованович, экс-послу США в Украине. Об этом в пятницу в интервью радиостанции заявил госсекретарь Майк Помпео.

Согласно документам, опубликованным на этой неделе, Лев Парнас, родившийся в Украине гражданин США, помогал Руди Джулиани, личному юристу президента Дональда Трампа, расследовать действия в Украине экс-вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Согласно документам, Парнас принимал участие в организации слежки за послом Йованович до того, как Трамп принял решение об ее отставке.

Помпео также заявил в интервью, что он никогда не общался и не встречался со Львом Парнасом.

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