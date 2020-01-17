Помпео пообещал проверить информацию о слежке за экс-послом США в Киеве

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти проведут расследование после сообщений о возможной слежке за экс-послом Вашингтона в Киеве Марией Йованович.
«Мы сделаем все, что нужно, чтобы выяснить, произошло ли что-то в данном случае. Я подозреваю, что большая часть того, о чем сообщили, не подтвердится, однако наша обязанность и моя обязанность как госсекретаря США состоит в том, чтобы прояснить ситуацию, провести расследование», – сказал Помпео, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что американское внешнеполитическое ведомство всегда проводит расследования, когда поступают сообщения об угрозах его сотрудникам.
Ранее в январе американские СМИ опубликовали цитаты из переписки между американским бизнесменом Робертом Хайдом и предпринимателем Львом Парнасом, по данным прессы, эти данные могут свидетельствовать о том, что Хайд следил за Йованович на Украине.
Роберт Хайд баллотируется на пост конгрессмена от штата Коннектикут, он сообщил в СМИ, что не вел слежку за Йованович.
В октябре, предпринимателям из США Дэвиду Коррейа, Парнасу и Игорю Фруману предъявили обвинения в нарушениях лоббистской деятельности, Парнасу и Фруману инкриминировали попытки добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве.
До этого Associated Press сообщило, что предприниматели Игорь Фруман и Лев Парнас, которые задержаны в США и считаются помощниками адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, боролись на Украине с «марионеткой Сороса» Андреем Коболевым, возглавляющим Нафтогаз, и послом США в Киеве Мари Йованович.
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