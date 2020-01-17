Кравец без парика перепутали с Заворотнюк (фото)

«От рождения у меня были русые с золотистым отливом волосы, – призналась Алена Кравец. – Но со временем они у меня потемнели и стали каштановыми. В юности, лет в 16, меня подруга покрасила в черный цвет, я год ходила жгучей брюнеткой, потом вернулась к естественному цвету».

Многие артисты носят парики – одни скрывают негустые волосы и просто плешь, другие не хотят портить собственные волосы – артистам для ролей и образов приходится часто менять цвет и длину волос, выпрямлять или завивать их. Никакая шевелюра не выдержит подобного.

«Впервые парик я надела лишь пару лет назад, мне порекомендовали известные стилисты, мол, так ходит весь Голливуд – признается Алена. – И так получилось красиво, так органично, что с тех пор меня мало кто видел без него. Кстати, все думают что та же Мэрилин Монро была блондинкой, а она лишь всю жизнь красила волосы».

Алена уточнила, что роскошную конструкцию на голове правильно называть «система волос». Она легкая и незаметно крепится к родным локонам. Но при этом как меняет человека, какой сексуальности ему добавляет!..

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Anna Zavorotnyuk (@annazavorotnyuk) 18 Янв 2016 в 2:17 PST

Показала Алена и то, как выглядит без парика. Оказалось, что на голове у нее темные вьющиеся волосы, и она с ними просто красавица. С определенного ракурса ее даже можно перепутать со старшей дочерью актрисы Анастасии Заворотнюк Анной. Хотя Алена немного старше.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Мосуле силы безопасности Ирака задержали муфтия ИГИЛ Шифа аль-Нима, который в период господства Халифата в Мосуле, проповедовал вступление в ИГИЛ, насаждал шариатские порядки и выносил смертные приговоры нарушителям законов ИГИЛ (в числе которых были женщины и дети), а также проповедникам, которые осуждали ИГИЛ. Кроме того он был причастен к вынесению решений направленных на разрушение […]