Зеленский или уволит Гончарука из-за личной обиды, или оставит премьером профана – Билецкий

Из-за премьер-министра Алексея Гончарука президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении: если он отправит премьера в отставку, то якобы за личное оскорбление, а если не подпишет заявление, то оставит на должности «некомпетентного профана», заявил в своем Telegram-канале лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.

«Если Зеленский или фракция примут отставку Гончарука, значит Зеленский – человек, обидевшийся на правду. Потому что он действительно оценивает состояние страны по цене оливье. У него много пустого места в голове в вопросах экономики. Но если он оставит Гончарука, то он оставит на должности неквалифицированного, непрофессионального, некомпетентного премьера, который сам оценивает себя в вопросах экономики как профан», – заявил Билецкий.

Политик считает, что такая ситуация в стране возникла исключительно из-за попадания во власть неопытных и некомпетентных людей.

«Так случилось потому, что у власти находятся некомпетентные люди, которые пришли путем обмана обычных людей через телевизоры и благодаря деньгам, иностранным капиталам, что в них вливали олигархи типа Сороса», – убежден политик.

Як Зеленський опинився у «вилці» через профана Гончарука.#Гончарук #Зеленський #відставка pic.twitter.com/C4LrxPl2xC

— Андрій Білецький (@BiletskyAndriy) January 17, 2020

15 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозапись разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на этой записи признал, что он «полный профан в экономике», а у президента «очень примитивное понимание экономических процессов».

В Кабмине не подтвердили подлинность прослушки. «Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности ни аудио, ни видеозаписей, которые распространяются в сети интернет», – сказано в сообщении.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы «убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства».

В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был внести заявление в Раду, а не президенту.

Гончарук пояснил, что заявление об отставке, которое он передал Зеленскому, написано на имя главы парламента. Президент может передать документ в Раду в любой момент. До решения президента правительство продолжит работу в штатном режиме, добавил он.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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