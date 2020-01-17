На акции в Киеве потребовали уволить уличенного в коруупции Сытника с поста главы НАБУ

На акции протеста 17 января под Офисом президента в Киеве активисты потребовали отставки уличенного в коррупции директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, сообщает «РБК-Украина».

Они вышли с плакатами «Артем Сытник – позор и увольнение!», «Требуем уволить коррупционера Сытника!», Артем Сытник – коррупционер! Вон из НАБУ!». Митингующие выразили возмущение, что антикоррупционное ведомство возглавляет человек, которого суд признал коррупционером. Активисты настаивают, что Сытник должен быть уволен с поста главы НАБУ, так как его руководство органом «дискредитирует саму идею борьбы с коррупцией в Украине и бросает тень на всю украинскую власть».

6 сентября Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях «Полесское-Сарны» в период с 2017-го по 2019 год.

На директора НАБУ наложено административное взыскание в виде штрафа 3400 грн, он внесен в реестр коррупционеров.

Как рассказывал источник издания «ГОРДОН» в правоохранительных органах, 10 мая главу НАБУ вызвали на допрос в ГПУ из-за того, что он не указал в декларации информацию об оплаченном его другом отдыхе в Ровенской области, стоимость которого оценивается примерно в 1 млн грн.

Согласно протоколу допроса знакомого Сытника, который есть в распоряжении издания «ГОРДОН», тот оплачивал посещение главой НАБУ угодий «Полесское-Сарны», потому что «не мог отказать в силу жизненных принципов».

Товарищ главы антикоррупционного бюро сообщил, что каждый визит Сытника в угодья стоил примерно 100 тыс. грн, а во время одного из последних посещений главы НАБУ его друзья разбили один и сломали еще два квадроцикла.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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