«Моя звезда»: Барак Обама трогательно поздравил жену Мишель с днем рождения

Сегодня, 17 января, свой день рождения отмечает американский адвокат и бывшая первая леди США Мишель Обама. С 56-летием ее поздравил супруг, экс-президент США Барак Обама. Он опубликовал коллаж из четырех очаровательных черно-белых снимков, сделанных в фотобудке, и написал:

В каждой сцене ты моя звезда, Мишель! С днем рождения, детка!

Поздравление хоть и оказалось немногословным, но отразило сразу две любви политика — к жене, с которой они в 2019 году вошли в рейтинг самых восхищающих людей года, и к кинематографу. Напомним, на этой неделе снятый его продакшн-компанией фильм «Американская фабрика» включили в список номинантов премии «Оскар» как «Лучший документальный фильм». По этому поводу Обама сказал следующее в своих социальных сетях:

Рад увидеть в номинированных картинах «Американскую фабрику». Мне нравится этот фильм за его детальное, честное изображение того, как изменения в мировой экономике отражаются на реальной жизни. Результат получился именно таким, каким мы с Мишель и хотели его видеть, запуская компанию Higher Ground. Поздравляем невероятных режиссеров Юлию Райхерт и Стивена Богнара и всю команду!

Как другие звезды отреагировали на оказанную им честь, читайте здесь.

Барак и Мишель Обама

Судя по многочисленным биографическим книгам, которые написала сегодняшняя именинница, она долго не отвечала Обаме взаимностью, но спустя несколько месяцев он завоевал ее внимание. Их первое свидание, как рассказали в совместном официальном видео Мишель и Барак, состоялось в Чикагском институте искусств, когда обоим было около 20. Влюбленные сыграли свадьбу в 1992 году, а через 7 лет на свет появилась их первая дочь Малия, в 2002 году родилась вторая, Саша. 4 октября прошлого года они отметили солидную дату — 27 лет совместной жизни в качестве мужа и жены.

27 лет назад этот парень пообещал мне жизнь, полную приключений. Я скажу вам, что он сдержал слово. Сейчас начинается новая глава нашей жизни в опустевшем гнезде, мы гадаем, что же ждет нас дальше. Но я все еще чувствую ту магию, которая свела нас вместе много лет назад. С годовщиной, Барак,

— написала тогда Мишель в соцсетях с некоторым сожалением, что их дети уже выросли и живут самостоятельно.

Другие фото из архива пары можно посмотреть здесь.

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