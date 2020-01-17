5 cамых стильных монархов недели (11–17 января)

Кейт Миддлтон

На этой неделе герцогиня Кембриджская совершила свой первый выход после зимних каникул. Для благотворительной поездки в Брадфорд Кейт выбрала удлиненное темно-зеленое пальто Alexander McQueen, с карманами в стиле военного мундира, а под ним у нее было платье Zara, стоимость которого на распродаже прямо сейчас составляет всего 39$. Сопровождали образ туфли на толстом каблуке Gianvito Rossi и миниатюрная сумочка из крокодиловой кожи Aspinal of London. Подобные образы, классические и строгие, — то, что Кейт удается лучше всего.

Кейт Миддлтон Королева Летиция

В Испании красный — цвет номер один: тут и Кармен, и коррида, и доминирующий цвет государственного флага. Руководствуется ли одним из этих фактов королева Испании Летиция или же тяготеет к красному по личным мотивам, неизвестно, но в одежде именно этой цветовой гаммы ее можно увидеть чаще всего. На этой неделе она выгуливала блузу алого цвета и юбку-миди с цветочными мотивами. Обувь вопреки обыкновенной любви Летиции к лодочкам на этот раз была на ней зимняя — сапоги-ботфорты.

Королева Летиция Королева Максима

На этой неделе королева Нидерландов Максима вместе с супругом королем Виллемом-Александром провела новогоднюю праздничную встречу в королевском дворце Амстердама. Наряд выбрала подчеркнуто торжественный: горчичную блузу из атласа с синими узорами и синюю юбку A-силуэта с горчичными, поиграв с так называемым эффектом инь-ян. Продолжили образ лодочки и клатч сапфирового цвета и крупные ювелирные украшения.

Королева Максима Принцесса Метте-Марит

Принцесса Норвегии — один из самых консервативных европейских монархов. Она не любит яркие цвета, остромодные модели и сложные фасоны. Залог уверенности в себе в ее случае — природные цвета, спокойный классический крой вещей и минимум, а иногда и полное отсутствие аксессуаров. На этой неделе она выгуливала блейзер графитового цвета, белую юбку и черные сапоги — все вещи в пределах одной цветовой гаммы.

Принцесса Метте-Марит Полин Дюкре

Княжеская семья Монако побывала на этой неделе на открытии 44-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло. Среди гостей вечера особенно выделялась старшая дочь принцессы Стефании — Полин Дюкре. Увлеченная дизайном и созданием одежды, Полин не ищет простых путей в самовыражении. Для выхода в свет она подобрала шелковое длинное платье с контрастным черно-белым окрасом, запахом в стиле кимоно и v-образным декольте, а дополнила образ бронзовыми крупными серьгами необычной формы.

Полин Дюкре

опросВыбираем самого стильного монарха этой недели (11-17 января)Кейт МиддлтонКоролева ЛетицияКоролева МаксимаПринцесса Метте-МаритПолин Дюкре

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