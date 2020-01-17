Небензя заявил о возможности неконтролируемого развала ядерной сделки с Ираном

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что создание механизма разрешения споров с Ираном – очень опасный шаг, который может привести к неконтролируемому развалу ядерной сделки.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее Иран обвинил Европу в «продаже» ядерной сделки в обмен на уступки Трампа, который, угрожая 25% пошлинами на европейские автомобили, якобы потребовал от Франции, Великобритании и Германии обвинить Иран в нарушении ядерной сделки.

Напомним, 5 января правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. В ответ на это в ЕС заявили о готовности сделать все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном.

Позже стало известно, что Париж, Лондон и Берлин сообщат ЕС об активизации механизма по урегулированию споров в рамках СВПД после сокращения Тегераном своих обязательств по ядерной сделке.

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