Tilda разблокировала проект о «ростовском деле».

Конструктор сайтов Tilda Publishing разблокировал созданную на платформе страницу в поддержку фигурантов «ростовского дела». Об этом говорится в его блоге.

Блокировку объяснили тем, что создатели страницы использовали функцию «Потоки» для быстрой публикации новостей, а для нее введены жесткие ограничения на создание контента на общественно-политические темы, о чем пользователя предупреждают. На платформу обратились владельцы страницы, в сообщении говорится, что ее разблокировали в течение часа. То, что владельцев сайта не уведомили о нарушении, объяснили ошибкой сотрудников платформы.

«Не нужно разводить панику. Мы здравомыслящие люди, и у нас нет задачи соорудить железный занавес. Если не уверены, напишите в поддержку и спросите про свой случай. Сейчас мы столкнулись с тем, что суперактивные ребята просто сделали информационный повод для своих целей. Вот и все», — говорится в сообщении.

В Tilda заявили, что о массовой блокировке сайтов речи не идет. В пользовательском соглашении говорится, что на платформе нельзя публиковать контент, который «может быть воспринят как пропаганда определенных политических и религиозных взглядов». Это связано с тем, что у Tilda не хватает мощностей для качественного модерирования подобного контента.

«Нам, конечно, хотелось бы следовать нашему же правилу и блокировать весь контент, но все зависит от адекватности и агрессивности контента. Если видно, что сайт делают адекватные люди и контент не призывает к агрессии и насилию, то сайт продолжает работать», — уточнили на платформе.

О блокировке проекта о «ростовском деле» накануне рассказали его создатели. В сообщении от платформы говорилось, что ее заблокировали из-за нарушения пользовательского соглашения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



«Я стою, вы идете, они сидят». Рассмотрение апелляционной жалобы по «ростовскому делу» вызвало акции протеста по всей стране

Фигурантов «ростовского дела» Яна Сидорова и Вячеслава Мордасова задержали ноября 2017 года, когда они вышли на пикет к зданию областного правительства на Площадь Советов Ростова-на-Дону. Суд приговорил их к 6,5 годам 6 годам 7 месяцам соответственно. По версии следствия, администраторы чата сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону» готовились к «насильственному изменению конституционного строя».

Перед акцией в чате появились призывы от неустановленных лиц устроить в городе погромы и штурмовать правительство. Студенты настаивают, что их протест был мирным: с собой на пикетах у них были и плакаты «Долой правительство» и «Верните землю погорельцам» — речь шла о пострадавших от пожара августа 2017 года в центре города. Их родственники рассказывали о пытках Сидорова и Мордасова.

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: “Вероника Скворцова — профессионал высочайшего класса” — именно так считают члены Комитета Госдумы по охране здоровья, которые настроены на продолжение работы с ней уже в новом составе правительства . Об этом заявил Федот Тумусов, первый заместитель председателя комитета, порталу Medvestnik.ru. Депутат поделился своим мнением относительно не совсем хорошей ситуации в которую попала Вероника Скворцова во […]