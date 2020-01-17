Экс-мэр Калининграда получил серьезную травму головы

17.01.2020, 20:30, Новости дня

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко попал в больницу после травмы, сообщил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

«Юрий Алексеевич (Савенко, – прим. ВЗГЛЯД) находится в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи в Калининграде», – приводит слова Лыскова РИА «Новости».

По словам источника из окружения бывшего градоначальника, Савенко упал и получил травму головы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Юрий Савенко был мэром Калининграда с 1998 по 2007 годы. С 2007 по 2011 годы – депутатом Госдумы от Калининградской области. С декабря 2011 года до 2012 Савенко был руководителем представительства Калининградской области в Москве.

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