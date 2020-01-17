Мнение: Хафтар снова приедет в Москву

Хафтар "уехав посоветоваться с племенами", но так ничего и не подписав, снова готов ехать в Москву.

В адрес Кремля было направлено письмо "дорогому другу Путину", в котором Хафтар принимает предложение снова посетить Москву.

«Уважаемый господин Президент Российской Федерации В.В.Путин, мой дорогой друг!

Выражаю Вам личную благодарность и признательность за усилия Российской Федерации по установлению мира и стабильности в Ливии.

Благодарю Вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога.

Примите от нас глубокую признательность и уважение».

http://kremlin.ru/events/president/news/62602 — цинк

Стоит отметить, что 19 января в Берлине начнется первое заседание берлинского формата по Ливийской войне. Путин туда собирается лично.

Видимо визит Хафтара пройдет уже после этого. Я бы предположил, что вокруг лийских переговоров продолжается серьезная закулисная борьба уже внутри группы поддержки Хафтара, где отнюдь не все участники заинтересованы в прекращении боевых действий.

"Друг Реджеп" вчера официально объявил, что войска Турции отправились в Ливию, хотя де-факто они там уже находятся и принимают участие в поддержке боевых действий ПНС Ливии. Отмечается появление самоходных зениток Korkut. На фоне "Панцирей", которые поставили эмиратчики, пока что слабовато. Очевидно, что в первую очередь турки будут стремиться нивелировать преимущество Хафтара в воздухе, что делает затруднительным использование основных аэродромов, поэтому ждем появления более современных ЗРК (есть сообщения, что Турция поставит в Ливию ЗРК "Хок"), а также поставок ПЗРК.

Источник: Colonel Cassad

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