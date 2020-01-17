Мать Децл готова отдать внуку все имущество музыканта

В случае получения наследства Децла его мать готова передать все деньги сыну музыканта. Об этом она заявила в интервью отечественным изданиям.

После смерти Дела осталась квартира в Москве, где он ранее проживал. За недвижимость в данное время платит его мать Ирина Толмацкая. В месяц ей приходится отдавать до 15 000 рублей, что накладно для женщины. Она с радостью отдала бы жилье внуку, но его увезла родная мать и не посетила заседание суда по делу о наследстве. В итоге данный процесс заморозили.

Ирина Толмацкая ничего не имеет против, если в квартиру вселится невестка с ребенком. Сейчас она не знает, что делать с жилплощадью, сдавать или продать ее, не желая, чтобы другие люди утверждали об якобы ее намерении по собственному усмотрению распоряжаться ею.

По словам родителей Децла, бывшая возлюбленная их сына ведет себя непонятно. Они даже засомневались, что Тони является отпрыском Кирилла Толмацкого. Его отец требует проведения теста на отцовство, но супруга продюсера заверила, что даже в случае отрицательного результата они не откажутся от ребенка и будут ему помогать, отдав все деньги Децла.

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