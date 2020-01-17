В Германии из-за бомбы со времен войны эвакуировали 11 тысяч жителей Дюссельдорфа

В Дюссельдорфе эвакуировали 11 тысяч человек. Причиной данного решения стало обнаружение бомбы времен Второй мировой войны, что подтвердила публикация в Twitter-аккаунте города.
Находку выявили на улице Ульменштрассе, в связи с чем пришлось эвакуировать примерно 11,6 тысяч граждан, которые проживают на расстоянии 500 м от места, где было обнаружено взрывное устройство. Жители Дюссельдорфа должны покинуть свои дома, а более 19 тысячам других немцев рекомендовано оставаться по месту жительства. Специалисты нашли бомбу весом 10 ц утром 17 января во время проведения строительных работ. В ближайшие часы снаряд обещают обезвредить.
Как отметили эксперты, во время войны на Германию сбросили около 2-х млн бомб с разным калибром, но только 20% из них не взорвались. Нахождение подобных устройств происходит раз в несколько месяцев, и обычно их удается оперативно обезвредить.
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