Популярный телеведущий во второй раз стал отцом

Ведущий «Реутов ТВ» Владимир Маркони сообщил поклонникам о пополнении в семье. В социальных сетях комик опубликовал фотографию, где он держит на руках новорожденного сына.

Маркони попросил подписчиков помочь ему с выбором имени для второго ребенка. «Ребята, покидайте вариантов имен. Не Гульермо же называть дитя!», – написала звезда

ютуб-шоу Comment Out. Поклонники поделились своими вариантами.

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Публикация от Vladimir Markoni (@vovapcdonail) 17 Янв 2020 в 6:17 PST

Напомним, в 2014 году Владимир Маркони женился на своей возлюбленной Ксении. Как отмечает «ВокругТВ», будущие супруги познакомились на концерте американской поп-группы Scissor Sisters. В 2017 году у пары родилась дочь Агния.

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Последнее: Ведущий «Реутов ТВ» Владимир Маркони сообщил поклонникам о пополнении в семье. В социальных сетях комик опубликовал фотографию, где он держит на руках новорожденного сына. Маркони попросил подписчиков помочь ему с выбором имени для второго ребенка. «Ребята, покидайте вариантов имен. Не Гульермо же называть дитя!», – написала звезда ютуб-шоу Comment Out. Поклонники поделились своими вариантами. Посмотреть […]