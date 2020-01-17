Популярный телеведущий во второй раз стал отцом

Ведущий «Реутов ТВ» Владимир Маркони сообщил поклонникам о пополнении в семье. В социальных сетях комик опубликовал фотографию, где он держит на руках новорожденного сына.
Маркони попросил подписчиков помочь ему с выбором имени для второго ребенка. «Ребята, покидайте вариантов имен. Не Гульермо же называть дитя!», – написала звезда
ютуб-шоу Comment Out. Поклонники поделились своими вариантами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, в 2014 году Владимир Маркони женился на своей возлюбленной Ксении. Как отмечает «ВокругТВ», будущие супруги познакомились на концерте американской поп-группы Scissor Sisters. В 2017 году у пары родилась дочь Агния.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ведущий «Реутов ТВ» Владимир Маркони сообщил поклонникам о пополнении в семье. В социальных сетях комик опубликовал фотографию, где он держит на руках новорожденного сына. Маркони попросил подписчиков помочь ему с выбором имени для второго ребенка. «Ребята, покидайте вариантов имен. Не Гульермо же называть дитя!», – написала звезда ютуб-шоу Comment Out. Поклонники поделились своими вариантами. Посмотреть […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Наука: Что будет, если разрешить детям начинать учебу на час позже / 25 декабря
- Dodge может выпустить внедорожник в стиле Charger / 1 декабря
- Алеся Кафельникова в шапке-ушанке вышла на подиум в Милане / 12 января
- Медики рассказали, как будет выглядеть Лера Кудрявцева после перенесенной операции / 25 декабря
- Медики назвали продукты, вызывающие образование камней в почках / 7 декабря
- Мнение: Иран анонсировал атаку на военные объекты США / 5 января
- Шоу «Давай поженимся!» могут закрыть после Нового года / 4 декабря
- Виктория Лопырева «прозрачно» намекнула на скорую свадьбу с Игорем Булатовым / 3 декабря