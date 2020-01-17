Зеленский дал Гончаруку шанс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решил дать шанс действующему премьер-министру Алексею Гончаруку и поставил перед ним ряд задач.
Об этом информирует РИА «Новости».
Ранее Зеленский потребовал разобраться с «прослушкой» премьера Украины.
Напомним, в Сети появилась запись, на которой якобы Гончарук неоднозначно отзывается о Зеленском, заявляя, что у того «примитивное понимание экономических процессов». После этого от президента Украины потребовали уволить Гончарука.
Позже Гончарук написал заявление об отставке и подал его Зеленскому.
Киевский политолог Михаил Погребинский заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Зеленский не хочет «разбираться с врагами», и если у него не будет «эффективной замены премьера, то все будет спущено на тормозах».
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Раде, и какой будет реакция президента Украины.
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