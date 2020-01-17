Витренко: Спор с Коболевым? Я с самого начала говорил: «Нафтогаз» – часть совковой системы

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко в интервью изданию «ГОРДОН» объяснил, что они с главой компании Андрее Коболевым по-разному смотрят на деятельность «Нафтогазу».

Витренко спросили, не давит ли на него «мрачная атмосфера» с «совковым интерьером» в здании, принадлежащем «Нафтогазу».

«Да, ужас, совок. Знаете, в чем в том числе заключался мой спор с Коболевым? Я с самого начала говорил: «Нафтогаз» – часть совковой системы, компанию надо трансформировать, в том числе чтобы мы могли реализовывать потенциал добычи, чтобы могли бороться с «Газпромом», – сказал исполнительный директор.

По его словам, «процесс преобразования компании» долго откладывался из-за проблем.

«Наконец-то в 2018 году мы с самой крупной и дорогой в мире консалтинговой компанией разработали проект трансформации, который должен был превратить «Нафтогаз» в нормальную, современную, эффективную компанию. …У нас с Коболевым были разные взгляды на то, как быстро и глубоко нужно проводить трансформацию «Нафтогазу» и стоит ли ее делать вообще. В какой-то момент я отошел в сторону и сказал Коболеву: о’кей, считаешь, что нужно делать так – делай, в конце концов ты начальник. Результат вы видите в том числе по интерьеру», – отметил Витренко.

Он объяснил, что «Коболев – начальник, он занимается, скорее, политическими вопросами».

«Я – специалист и профессионал, который занимается арбитражем, транзитом и отношениями с «Газпромом» как на глобальном, так и на оперативном уровне», – подчеркнул Витренко.

Витренко: Я лучше разбираюсь в деталях газовой тематики, чем господин Путин. Читайте полный текст интервью

25 июля 2019 года «Экономическая правда» опубликовала отчет отдела маркетинговых исследований «Нафтогазу», в котором говорилось о скрытом конфликте в руководстве компании, который касался организационной трансформации НАК. Изначально этим процессом занимался Витренко, однако 13 ноября 2018 года его полномочия в компании урезали.

Коболев подтвердил, что Витренко является его оппонентом.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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