Эксперт: Послание Путина Федеральному собранию в день Серафима Саровского — весьма символично

Президент выступил перед Федеральным собранием в день Серафима Саровского, и в этом есть некий символизм. Его речь пронизана идеями любви к ближнему, заботой об укреплении семейных ценностей. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД представитель Всемирного конгресса семей Алексей Комов, комментируя послание Путина Федеральному собранию.

Представитель Всемирного конгресса семей Алексей Комов считает очень символичным, что послание президента Федеральному собранию прозвучало в столь важное для всех православных время – между Рождеством и Крещением, в день памяти преподобного Серафима Саровского.

«Совпадений не бывает. Все имеет свой смысл и некий символизм. Послание было заряжено идеями, которые мы еще долго будем осмыслять на разных уровнях», – считает Комов. Он уверен: в обращении Путина отражаются ценности, которые звучали и в проповедях Серафима Саровского – любовь и доверие к ближнему, забота о семейном укладе.

«Очень радует, что президент обозначил такие приоритеты страны, в которых семья занимает важное место. Политика укрепления семьи, духовная и материальная поддержка будущих мам, другие меры, которые способствуют повышению рождаемости – все это жизненно важно для будущего России», – добавил представитель конгресса.

Сейчас коэффициент рождаемости в нашей стране составляет 1,5, но для сохранения хотя бы нынешнего уровня населения нужен показатель в 2,1, отмечает эксперт. По его мнению, требуется работа с прессой и кинематографом, надо убедить их популяризировать семейные ценности: «Деятелям культуры тоже нужно осознать, что это вопрос выживания».

Теперь, когда власть объявила о своих инициативах, главное, как скоро удастся изменить реальность в обществе, отмечает эксперт. «Готовы ли наши семьи рожать по четыре-шесть детей? Вот это большой вопрос. Но если не будет расти круг семей, в которых по пять-шесть, а лучше семь-восемь детей, мы не выберемся из демографической ямы. Кто тогда будет жить в нашей огромной стране, кто будет ее охранять, развивать, строить? – задает риторический вопрос Комов. – Соседние страны на юге от наших границ имеют значительно большее население».

Напомним, в среду президент Владимир Путин начал содержательную часть своего обращения к парламенту с призыва остановить демографический спад. «Судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет, – напомнил президент, – от того, «сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала демографические инициативы главы государства. Среди прочего, президент предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в РФ от трех до семи лет. Другие меры – это, в частности, поручение поднять сумму материнского капитала за рождение второго ребенка до 616 тысяч рублей. Причем это решение имеет обратную силу – предполагается, что по-новому рассчитывать маткапитал следует уже с 1 января этого года.

Как известно, преподобный Серафим Саровский (1754/59 – 1833) – один из наиболее почитаемых монахов в истории Русской православной церкви.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент выступил перед Федеральным собранием в день Серафима Саровского, и в этом есть некий символизм. Его речь пронизана идеями любви к ближнему, заботой об укреплении семейных ценностей. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД представитель Всемирного конгресса семей Алексей Комов, комментируя послание Путина Федеральному собранию. Представитель Всемирного конгресса семей Алексей Комов считает очень символичным, что послание президента […]