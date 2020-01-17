Тюнеры превратили Land Rover Defender в преодоляющий пески багги

Работники ателье Arkonik переоборудовали Land Rover Defender в багги, который способен перемещаться по пескам. Машина получила название Reef D90.

Результаты своей работы тюнеры обнародовали в интернете. За основу они взяли популярный внедорожник Land Rover Defender, превратив его в багги. Мастера смогли обновить ходовую часть автомобиля, придали ему морскую внешность и показали, каким просторным может являться салон. Автолюбителей радует красивый голубой оттенок с серебряными вставками. Отдельно эксперты отмечают крышу, перекрашенную в коричневый цвет.

На светодиодах в Reef D90 установлена оптика, это нужно для комфорта в ночной период. Главной «фишкой» стали шины, которые позволяют внедорожнику без всяких проблем перемещаться по пескам. В салоне присутствует мультимедийная система с 15-дюймовым дисплеем. Пол выполнен из лакированного цвета, а сидения для удобства обтянуты кожей. Под капотом находится 2,5-литровый агрегат, способный развивать 108 лошадиных сил. Цена такого транспорта 175 000 долларов.

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