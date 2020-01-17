Суд обязал Ренату Литвинову заплатить штрафы за парковку

Ренату Литвинову обязали выплатить штрафы за автомобильную парковку. Соответственное постановление издал Тверской суд российской столицы.

Против актрисы подали иски дорожная инспекция и АМПП. По имеющимся данным, за минувший год у Литвиновой накопились штрафы, которые она не погасила. Теперь звезде придется выплатить все в двойном размере на сумму 11 000 рублей. Знаменитость при этом никаких комментариев не дала.

Немного ранее актриса попала в ДТП. В собственный день рождения ее сбил автомобиль на пешеходном переходе. Она получила незначительные ранения и отказалась от госпитализации. В личном микроблоге Рената Литвинова отметила, что на фоне последний событий не стоит ничем пренебрегать, потому как все может измениться в любую минуту.

В 2019 году снимавшийся в сериале «Интерны» актер Илья Глинников за сутки погасил почти 140 штрафов за нарушение ПДД, чтобы не потерять машину. В связи с этим артист заплатил 100 000 рублей, арест с его транспортного средства снят.

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