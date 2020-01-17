Есть пострадавшие: в Петербурге столкнулись автобус и легковушка

В пятницу, 17 января, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На Пулковском шоссе столкнулись автомобиль BMW и автобус, сообщает ИА «Невские новости».
В результате ДТП пострадали семь человек – пять пассажиров автобуса, водитель и пассажир BMW. Они все находятся в состоянии средней степени тяжести. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются, передает ТАСС.
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Последнее: В пятницу, 17 января, в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На Пулковском шоссе столкнулись автомобиль BMW и автобус, сообщает ИА «Невские новости». В результате ДТП пострадали семь человек – пять пассажиров автобуса, водитель и пассажир BMW. Они все находятся в состоянии средней степени тяжести. Другие обстоятельства случившегося устанавливаются, передает ТАСС.
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