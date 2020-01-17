Канада выплатит по $19 тыс. семьям канадцев, погибших в катастрофе «Боинга» под Тегераном

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада выплатит семьям канадцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране по 19 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление канадскому телевидению CPAC.
По словам Трюдо, репатриация тел погибших канадцев ожидается в ближайшую неделю.
Ранее правительства стран, граждане которых погибли при крушении самолета в Иране, потребовали от Тегерана полностью признать свою вину за сбитый авиалайнер и выплатить компенсации родным жертв авиакатастрофы.
Пассажирский Boeing 737-800, направлявшийся в Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании. Все они погибли.
Иранские военные признали, что «непреднамеренно» сбили самолет.
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Последнее: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада выплатит семьям канадцев, погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране по 19 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление канадскому телевидению CPAC. По словам Трюдо, репатриация тел погибших канадцев ожидается в ближайшую неделю. Ранее правительства стран, граждане которых погибли при крушении самолета в Иране, […]
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