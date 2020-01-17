Полиция пришла домой к Юлии Галяминой после ее предложения выйти на митинг 19 января

Полиция пришла домой к муниципальному депутату Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский Юлии Галяминой. Ранее она призвала противников изменения Конституции присоединиться к антифашистскому шествию 19 января.
«Прямо сейчас, во время записи нашей программы «На кухне», ко мне домой пришли сотрудники полиции. Принесли зачитать какую-то филькину грамоту про недопустимость выходить в центр Москвы в это воскресенье. Еще раз: акция СОГЛАСОВАНА. Организаторы не против нашего участия», — написала Галямина.
Ежегодное шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых неонацистами, пройдет в центре Москвы 19 января, оно согласовано московскими властями.
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