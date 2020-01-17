Тела погибших при крушении пассажирского самолета в Иране вернут 19 января – МАУ

17.01.2020, 19:54, Новости дня

19 января в Украину вернут погибших украинских пассажиров и экипаж рейса PS752, который разбился в Иране. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Facebook.

В связи с возвращением тел погибших в терминале В международного аэропорта «Борисполь» в 12.00 пройдет церемония почтения памяти. С жертвами авиакатастрофы можно будет попрощаться с 13.00 до 19.00.

Загиблі українські пасажири і екіпаж рейсу PS752 повертаються в Україну у неділю, 19 січня.Церемонія вшанування…

Posted by Fly UIA on Reede, 17. jaanuar 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении PS752.

16 января завершился процесс идентификации тел 11 погибших украинцев. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать их Украине.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: 19 января в Украину вернут погибших украинских пассажиров и экипаж рейса PS752, который разбился в Иране. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Facebook. В связи с возвращением тел погибших в терминале В международного аэропорта «Борисполь» в 12.00 пройдет церемония почтения памяти. С жертвами авиакатастрофы можно будет попрощаться с 13.00 до 19.00. Загиблі […]

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